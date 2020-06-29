Wizkid wins his third BET award with Beyonce’s Brown Skin Girl- Full list of winners

Nigerian singer and songwriter Wizkid won his third BET Award at the just ended BET Awards 2020 with his collaboration with Beyonce on the song Brown Skin Girl off the Lion King: The Gift album.
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The 20th edition of the prestigious BET awards which celebrate achievements in entertainment and honours music, sports, television, and movies was held virtually due to the COVID-19 pandemic.
Wizkid with Beyonce, her daughter Blue Ivy Carter and Saint Jhn bagged the BET HER Award with the beautifully composed Brown Skin Girl song which is a love letter to Black Women.
The lyrics of the song encourage young black girls to love their skin—particularly in a culture that often upholds lighter skin as the standard of beauty.
However, another Nigerian musician Burna boy won the Best International Act for the second year running. Rema who was also nominated in the Best New Act category lost to Zimbabwean Sha Sha.
The star studded broadcast featured powerful virtual performances from some of the biggest acts in music, including Alicia Keys, Chloe x Halle, DaBaby, Jennifer Hudson, John Legend, Lil Wayne, Nas, Questlove and Usher.
Find below the list of winners:
BEST FEMALE R&B/POP ARTIST
BEYONCÉ
H.E.R.
JHENE AIKO
KEHLANI
**WINNER**LIZZO
SUMMER WALKER
BEST MALE R&B/POP ARTIST
ANDERSON .PAAK
**WINNER**CHRIS BROWN
JACQUEES
KHALID
THE WEEKND
USHER
BEST GROUP
CHLOE X HALLE
CITY GIRLS
EARTHGANG
GRISELDA
JACKBOYS
**WINNER**MIGOS
BEST COLLABORATION
**WINNER**CHRIS BROWN FT. DRAKE – “NO GUIDANCE”
DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – “HIGHER”
FUTURE FT. DRAKE – “LIFE IS GOOD”
H.E.R. FT. YG – “SLIDE”
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – “HOT GIRL SUMMER”
WALE FT. JEREMIH – “ON CHILL”
BEST MALE HIP HOP ARTIST
**WINNER**DABABY
DRAKE
FUTURE
LIL BABY
RODDY RICCH
TRAVIS SCOTT
BEST FEMALE HIP HOP ARTIST
CARDI B
DOJA CAT
LIZZO
**WINNER**MEGAN THEE STALLION
NICKI MINAJ
SAWEETIE
VIDEO OF THE YEAR
CHRIS BROWN FT. DRAKE – “NO GUIDANCE”
DABABY – “BOP”
**WINNER**DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – “HIGHER”
DOJA CAT – “SAY SO”
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – “HOT GIRL SUMMER”
RODDY RICCH – “THE BOX”
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
BENNY BOOM
COLE BENNETT
DAVE MEYERS
DIRECTOR X
EIF RIVERA
**WINNER**TEYANA “SPIKE TEE” TAYLOR
BEST NEW ARTIST
DANILEIGH
LIL NAS X
POP SMOKE
**WINNER**RODDY RICCH
SUMMER WALKER
YBN CORDAE
ALBUM OF THE YEAR
CUZ I LOVE YOU – LIZZO
FEVER – MEGAN THEE STALLION
HOMECOMING: THE LIVE ALBUM – BEYONCÉ
I USED TO KNOW HER – H.E.R.
KIRK – DABABY
**WINNER**PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL – RODDY RICCH
DR. BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD
FRED HAMMOND – “ALRIGHT”
JOHN P. KEE FT. ZACARDI CORTEZ – “I MADE IT OUT”
KANYE WEST – “FOLLOW GOD”
**WINNER**KIRK FRANKLIN – “JUST FOR ME”
PJ MORTON FT. LE’ANDRIA JOHNSON & MARY MARY – “ALL IN HIS PLAN”
THE CLARK SISTERS – “VICTORY”
BEST ACTRESS
ANGELA BASSETT
CYNTHIA ERIVO
**WINNER**ISSA RAE
REGINA KING
TRACEE ELLIS ROSS
ZENDAYA
BEST ACTOR
BILLY PORTER
EDDIE MURPHY
FOREST WHITAKER
JAMIE FOXX
**WINNER**MICHAEL B. JORDAN
OMARI HARDWICK
YOUNGSTARS AWARD
ALEX HIBBERT
ASANTE BLACKK
JAHI DI’ALLO WINSTON
**WINNER**MARSAI MARTIN
MILES BROWN
STORM REID
BEST MOVIE
BAD BOYS FOR LIFE
DOLEMITE IS MY NAME
HARRIET
HOMECOMING: A FILM BY BEYONCÉ
JUST MERCY
**WINNER**QUEEN & SLIM
SPORTSWOMAN OF THE YEAR
AJEÉ WILSON
CLARESSA SHIELDS
COCO GAUFF
NAOMI OSAKA
SERENA WILLIAMS
**WINNER**SIMONE BILES
SPORTSMAN OF THE YEAR
GIANNIS ANTETOKOUNMPO
KAWHI LEONARD
**WINNER**LEBRON JAMES
ODELL BECKHAM JR.
PATRICK MAHOMES II
STEPHEN CURRY
BET HER AWARD
ALICIA KEYS – “UNDERDOG”
**WINNER**BEYONCÉ FT. BLUE IVY CARTER, WIZKID & SAINT JHN – “BROWN SKIN GIRL”
CIARA FT. LUPITA NYONG’O, ESTER DEAN, CITY GIRLS & LA LA – “MELANIN”
LAYTON GREENE – “I CHOOSE”
LIZZO FT. MISSY ELLIOTT – “TEMPO”
RAPSODY FT. PJ MORTON – “AFENI”
VIEWER’S CHOICE AWARD
CHRIS BROWN FT. DRAKE – “NO GUIDANCE”
DABABY – “BOP”
FUTURE FT. DRAKE – “LIFE IS GOOD”
**WINNER**MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ – “HOT GIRL SUMMER”
RODDY RICCH – “THE BOX”
THE WEEKND – “HEARTLESS”
BEST INTERNATIONAL ACT
**WINNER**BURNA BOY (NIGERIA)
INNOSS’B (DRC)
SHO MADJOZI (S. AFRICA)
DAVE (U.K.)
STORMZY (U.K.)
NINHO (FRANCE)
S.PRI NOIR (FRANCE)
VIEWERS’ CHOICE: BEST NEW INTERNATIONAL ACT
REMA (NIGERIA)
**WINNER**SHA SHA (ZIMBABWE)
CELESTE (U.K.)
YOUNG T & BUGSEY (U.K.)
HATIK (FRANCE)
STACY (FRANCE)