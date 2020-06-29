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Wizkid wins his third BET award with Beyonce’s Brown Skin Girl- Full list of winners

By
Gideon Osei-Agyare
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Beyonce Wizkid
Beyonce Wizkid

Nigerian singer and songwriter Wizkid won his third BET Award at the just ended BET Awards 2020 with his collaboration with Beyonce on the song Brown Skin Girl off the Lion King: The Gift album.

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The 20th edition of the prestigious BET awards which celebrate achievements in entertainment and honours music, sports, television, and movies was held virtually due to the COVID-19 pandemic.

Wizkid with Beyonce, her daughter Blue Ivy Carter and Saint Jhn bagged the BET HER Award with the beautifully composed Brown Skin Girl song which is a love letter to Black Women.

The lyrics of the song encourage young black girls to love their skin—particularly in a culture that often upholds lighter skin as the standard of beauty.

However, another Nigerian musician Burna boy won the Best International Act for the second year running. Rema who was also nominated in the Best New Act category lost to Zimbabwean Sha Sha.

The star studded broadcast featured powerful virtual performances from some of the biggest acts in music, including Alicia Keys, Chloe x Halle, DaBaby, Jennifer Hudson, John Legend, Lil Wayne, Nas, Questlove and Usher.

Find below the list of winners:

BEST FEMALE R&B/POP ARTIST

BEYONCÉ

H.E.R.

JHENE AIKO

KEHLANI

**WINNER**LIZZO

SUMMER WALKER

BEST MALE R&B/POP ARTIST

ANDERSON .PAAK

**WINNER**CHRIS BROWN

JACQUEES

KHALID

THE WEEKND

USHER

BEST GROUP

CHLOE X HALLE

CITY GIRLS

EARTHGANG

GRISELDA

JACKBOYS

**WINNER**MIGOS

BEST COLLABORATION

**WINNER**CHRIS BROWN FT. DRAKE – “NO GUIDANCE”

DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – “HIGHER”

FUTURE FT. DRAKE – “LIFE IS GOOD”

H.E.R. FT. YG – “SLIDE”

MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – “HOT GIRL SUMMER”

WALE FT. JEREMIH – “ON CHILL”

BEST MALE HIP HOP ARTIST

**WINNER**DABABY

DRAKE

FUTURE

LIL BABY

RODDY RICCH

TRAVIS SCOTT

BEST FEMALE HIP HOP ARTIST

CARDI B

DOJA CAT

LIZZO

**WINNER**MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

SAWEETIE

VIDEO OF THE YEAR

CHRIS BROWN FT. DRAKE – “NO GUIDANCE”

DABABY – “BOP”

**WINNER**DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – “HIGHER”

DOJA CAT – “SAY SO”

MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – “HOT GIRL SUMMER”

RODDY RICCH – “THE BOX”

VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

BENNY BOOM

COLE BENNETT

DAVE MEYERS

DIRECTOR X

EIF RIVERA

**WINNER**TEYANA “SPIKE TEE” TAYLOR

BEST NEW ARTIST

DANILEIGH

LIL NAS X

POP SMOKE

**WINNER**RODDY RICCH

SUMMER WALKER

YBN CORDAE

ALBUM OF THE YEAR

CUZ I LOVE YOU – LIZZO

FEVER – MEGAN THEE STALLION

HOMECOMING: THE LIVE ALBUM – BEYONCÉ

I USED TO KNOW HER – H.E.R.

KIRK – DABABY

**WINNER**PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL – RODDY RICCH

DR. BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD

FRED HAMMOND – “ALRIGHT”

JOHN P. KEE FT. ZACARDI CORTEZ – “I MADE IT OUT”

KANYE WEST – “FOLLOW GOD”

**WINNER**KIRK FRANKLIN – “JUST FOR ME”

PJ MORTON FT. LE’ANDRIA JOHNSON & MARY MARY – “ALL IN HIS PLAN”

THE CLARK SISTERS – “VICTORY”

BEST ACTRESS

ANGELA BASSETT

CYNTHIA ERIVO

**WINNER**ISSA RAE

REGINA KING

TRACEE ELLIS ROSS

ZENDAYA

BEST ACTOR

BILLY PORTER

EDDIE MURPHY

FOREST WHITAKER

JAMIE FOXX

**WINNER**MICHAEL B. JORDAN

OMARI HARDWICK

YOUNGSTARS AWARD

ALEX HIBBERT

ASANTE BLACKK

JAHI DI’ALLO WINSTON

**WINNER**MARSAI MARTIN

MILES BROWN

STORM REID

BEST MOVIE

BAD BOYS FOR LIFE

DOLEMITE IS MY NAME

HARRIET

HOMECOMING: A FILM BY BEYONCÉ

JUST MERCY

**WINNER**QUEEN & SLIM

SPORTSWOMAN OF THE YEAR

AJEÉ WILSON

CLARESSA SHIELDS

COCO GAUFF

NAOMI OSAKA

SERENA WILLIAMS

**WINNER**SIMONE BILES

SPORTSMAN OF THE YEAR

GIANNIS ANTETOKOUNMPO

KAWHI LEONARD

**WINNER**LEBRON JAMES

ODELL BECKHAM JR.

PATRICK MAHOMES II

STEPHEN CURRY

BET HER AWARD

ALICIA KEYS – “UNDERDOG”

**WINNER**BEYONCÉ FT. BLUE IVY CARTER, WIZKID & SAINT JHN – “BROWN SKIN GIRL”

CIARA FT. LUPITA NYONG’O, ESTER DEAN, CITY GIRLS & LA LA – “MELANIN”

LAYTON GREENE – “I CHOOSE”

LIZZO FT. MISSY ELLIOTT – “TEMPO”

RAPSODY FT. PJ MORTON – “AFENI”

VIEWER’S CHOICE AWARD

CHRIS BROWN FT. DRAKE – “NO GUIDANCE”

DABABY – “BOP”

FUTURE FT. DRAKE – “LIFE IS GOOD”

**WINNER**MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ – “HOT GIRL SUMMER”

RODDY RICCH – “THE BOX”

THE WEEKND – “HEARTLESS”

BEST INTERNATIONAL ACT

**WINNER**BURNA BOY (NIGERIA)

INNOSS’B (DRC)

SHO MADJOZI (S. AFRICA)

DAVE (U.K.)

STORMZY (U.K.)

NINHO (FRANCE)

S.PRI NOIR (FRANCE)

VIEWERS’ CHOICE: BEST NEW INTERNATIONAL ACT

REMA (NIGERIA)

**WINNER**SHA SHA (ZIMBABWE)

CELESTE (U.K.)

YOUNG T & BUGSEY (U.K.)

HATIK (FRANCE)

STACY (FRANCE)

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