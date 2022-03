- Advertisement -

This is Ghana’s lineup against Nigeria in the second leg of the World Cup Play-off:



1. GK: Joseph Wollacot

2. RB: Denis Odoi

3. LB: Gideon Mensah

4. CB: Daniel Amartey

5. CB: Alexander Djiku

6. DM: Thomas Partey

7. CM: Iddrisu Baba

8. AM: Mohammed Kudus

9. RW: Jordan Ayew

10. LW: Fatawu Isshaku

11. CF: Afena Gyan