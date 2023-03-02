Ghana Music Awards Europe launched; nominees unveiled

The Ghana Music Awards Europe (GMA EUROPE) has been successfully launched in Accra on Wednesday 1st March 2023.
The event which was very well attended, attracted a large number of Artists, Media Personalities and Celebrities.
The occasion was used by the organisers to announce the Title Sponsor of the Ghana Music Awards Europe, Jim Ray Estates Limited.
The CEO of Jim Ray Estates Ltd, Mr. James Okine expressed optimism and excitement to be part of the Ghana Music Awards Europe.
“We’re proud to be associated with Ghana Music Awards Europe 2023.” Mr. James Okine noted.
He revealed an aperitive land package in Accra for the Artist of the Year, Song of the Year and Europe Based Artist of the Year winners.
According to him, winners of the three categories mentioned will receive two (2) plots of land valued at GH?120,000, one (1) plot of land valued at GH?60,000 and one (1) plot of land valued at Gh?60,000 respectively.
Speaking at the birth of the Ghana Music Awards Europe, the Vice Chairman of the Board, Jay Foley said, “for us to win the music war, we have to award and support these artists. What they do feed the soul”
He urged all to play a major role in making Ghana Music Awards Europe 2023 a citadel of rewarding excellence.
The Ghana Music Awards Europe will be held in Germany and Netherlands this year.
Below is the full list of nominees for the Jim Ray Ghana Music Awards Europe 2023 (GMA EUROPE).
GHANA MUSIC AWARDS EUROPE NOMINATIONS 2022-2023
ARTIST OF THE YEAR
- SARKODIE
- BLACK SHERIF
- KOFI KINAATA
- KIDI
- KUAMI EUGENE
- DIANA HAMILTON
- AKWABOAH
- STONEBWOY
- SHATTA WALE
- KING PROMISE
FEMALE ARTIST OF THE YEAR
- PIESIE ESTHER
- WENDY SHAY
- ADINA
- GYAKIE
- SISTA AFIA
- MZ VEE
- SEFA
- DIANA HAMILTON
- CELESTINE DONKOR
- EMPRESS GIFTY
REGGAE/DANCEHALL ARTIST OF THE YEAR
- STONEBWOY
- RAS KUUKU
- JUPITAR GENERAL
- EPIXODE
- SHATTA WALE
- ROCKY DAWUNI
- SAMINI
- KNII LANTEY
- LARRUSO
GOSPEL ARTIST OF THE YEAR
- JOE METTLE
- DIANA HAMILTON
- MOGmusic
- JAYANA
- OHEMAA MERCY
- CELESTINE DONKOR
- PIESIE ESTHER
- EMPRESS GIFTY
- KOFI OWUSU PEORAH
- PEREZ MUSIK
AFROBEATS/AFROPOP ARTIST OF THE YEAR
- CAMIDOH
- KING PROMISE
- KELVYN BOY
- GYAKIE
- WENDY SHAY
- MZ VEE
- ADINA
- STONEBWOY
- FAMEYE
- KIDI
HIGHLIFE ARTIST OF THE YEAR
- AKWABOAH
- KWABENA KWABENA
- KOFI KINAATA
- KUAMI EUGENE
- FAMEYE
- SISTA AFIA
- BISA KDEI
- DADDY LUMBA
HIPLIFE/HIP POP ARTIST OF THE YEAR
- SARKODIE
- AMERADO
- MEDIKAL
- BLACK SHERIF
- D BLACK
- OKYEAME KWAME
- YAW TOG
- KWEKU DARLINGTON
- KWAME YOGOT
- DOPE NATION
MALE VOCALIST OF THE YEAR
- KIDI – BODY 2 BODY
- KWABENA KWABENA – AFRAID 2 LOOSE
- AKWABOAH – MY DARLING
- KUAMI EUGENE – TAKE AWAY
- CAMIDOH — KABA
- KING PROMISE — GINGER
- PEREZ MUSIK – HEWALE LALA
- STONEBWOY — THERAPY
- JOE METTLE – YE OBUA MI (MY HELP)
- BLACK SHERIF – COUNTRY SIDE
FEMALE VOCALIST OF THE YEAR
- DIANA HAMILTON – THE NAME OF JESUS
- CELESTINE DONKOR – FINAL SAY
- PIESIE ESTHER – WAYE ME YIE
- JAYANA – HE REIGNS
- GYAKIE — SOMETHING
- ADINA — HALLELUJAH
- CINA SOUL – OBIAA
- ABIANA – BO NOO NI
- MZ VEE – PULL UP
- EFYA — PICTURE
NIGERIA ARTIST OF THE YEAR
- KIZZ DANIEL
- ASAKE
- REMA
- AYRA STARR
- BURNA BOY
- RUGER
- WIZKID
- DAVIDO
- TEMS
- FIREBOY DML
NIGERIA SONG OF THE YEAR
- BUGA – KIZZ DANIEL FT TEKNO
- COUGH – KIZZ DANIEL
- BANDANA – FIREBOY DML FT ASAKE
- CALM DOWN – REMA
- RUSH – AYRA STARR
- DIOR/ASIWAJU – RUGER
- LAST LAST – BURNA BOY
- OVERDOSE – MARVINS
- MONALISA REMIX – LOJAY FT SARZ & CHRIS BROWN
- FINNESS – PHEELZ – FT BNXN
SONG OF THE YEAR
- COUNTRYSIDE – SARKODIE FT BLACK SHERIF
- WAYE ME YIE – PIESIE ESTHER
- FA NO FOM – DJ AZONTO
- CHAMPAGNE – KIDI
- FRIDAY NIGHT – LASMID
- SOMETHING – GYAKIE
- 10 TOES – KING PROMISE FT OMAH LAY
- THERAPY – STONEBYOW
- BODY 2 BODY – DJ VYRUSKY FT KIDI & CAMIDOH
- GINGER – KING PROMISE
- SUGARCANE REMIX – CAMIDOH FT KING PROMISE, MAYORKUN, DARKOVIBES
- TOUCH IT – KIDI
- DOWN FLAT – KELVYN BOY
- KWAKU THE TRAVELLER – BLACK SHERIF
- ADOLEY — CAMIDOH
AFROBEATS/AFROPOP SONG OF THE YEAR
- SOMETHING – GYAKIE
- 10 TOES – KING PROMISE FT OMAH LAY
- GINGER – KING PROMISE
- FRIDAY NIGHT – LASMID
- CHAMPAGNE – KIDI
- DOWN FLAT – KELVYN BOY
- BODY 2 BODY – DJ VYRUSKY FT KIDI & CAMIDOH
- PULL UP – MZ VEE FT STONEBWOY & HENRY X
- ADOLEY – CAMIDOH
- SURVIVAL – WENDY SHAY
- COUNTRY SIDE – SARKODIE FT BLACK SHERIF
- SUGARCANE REMIX – CAMIDOH FT KING PROMISE, MAYORKUN, DARKOVIBE
HIGHLIFE SONG OF THE YEAR
- OFON NA EDI ASEM FO – DADDY LUMBA
- ADOLEY – CAMIDOH
- ATIA – EPIXODE FT KWABENA KWABENA
- HAVE MERCY – KOFI KINAATA
- FINGERS – KWABENA KWABENA
- OBIAA – AKWABOAH FT CINA SOUL
- MY DARLING — AKWABOAH FT KWABENA KWABENA
- ADOM – KWESI ARTHUR
- WO PE W’ADEA AYE – AKWABOAH
- DOWN FLAT – KELVYN BOY
- DON’T WORRY – FAMEYE
- COMPLETE MAN – BISA KDEI FT CAMIDOH
HIPLIFE/HIP POP SONG OF THE YEAR
- JO – FBS FT MR DREW
- 2 SHOTS – MR DREW FT MEDIKAL
- COUNTRY SIDE – SARKODIE FT BLACK SHERIF
- 45 – BLACK SHERIF
- SOJA – BLACK SHERIF
- ABONTEN OUTSIDE – DJ BREEZY
- FA NO FOM – DJ AZONTO
- METUA – AMERADO FT KUAMI EUGENE
- KWEKU THE TRAVELLER – BLACK SHERIF
- RAP GOD – STRONGMAN
REGGAE/DANCEHALL SONG OF THE YEAR
- THERAPY – STONEBWOY
- BLESSED – KIDI FT MAVADO
- ATIA – EPIXODE
- 3 3 & 1 – RAS KUUKU
- BE ALRIGHT – SAMINI
- LIKE SUMMER – SHATTA WALE FT JUPITAR GENERAL
- JJC (JOHNNY JUST COME) – SHATTA WALE
- TOUCH IT – KIDI
- RAGGA RAGGA – SHATTA WALE
- MAKE AM – DJ JUSTICE FT LARRUSO
GOSPEL SONG OF THE YEAR
- WA YE ME YIE – PIESIE ESTHER
- MY MEDITATION – DIANA HAMILTON
- FINAL SAY (MEDLEY) – CELESTINE DONKOR
- KADOSH – JOE METTLE
- YE OBUA MI (MY HELP) – JOE METTLE
- TRENDING – JOYCE BLESSING
- MALA – MOGmusic
- HEWALE LALA – PEREZ MUSIK
- HE REIGNS – JAYANA
- BEST SIDE – SCOTT EVANS
COLLABORATION OF THE YEAR
- COUNTRYSIDE – SARKODIE FT BLACK SHERIF
- ABONTEN OUTSIDE – DJ BREEZY FT BLACK SHERIF, R2BEES, STONEBWOY, KWESI ARTHUR
- JO – FBS FT MR DREW
- 2 SHOTS – MR DREW FT MEDIKAL
- METUA – AMERADO FT KUAMI EUGENE
- BLESSED – KIDI FT MAVADO
- BODY 2 BODY – DJ VYRUSKY FT KIDI, CAMIDOH
- ATIA – EPIXODE FT KWABENA KWABENA
- MY DARLING – AKWABOAH FT KWABENA KWABENA
- OBIAA – AKWABOAH FT CINA SOUL
- 10 TOES – KING PROMISE FT OMAH LAY
- KUACHA – SAMSNEY FT KELVYN BOY, BLACK SHERIF
- TOXIC – KWESI ARTHUR FT ADEKUNLE GOLD
- SUGARCANE REMIX – CAMIDOH FT MAYORKUN, KING PROMISE, DARKOVIBES
- GIDI GIDI – smallgod FT BLACK SHERIF, TORY LANEZ
NEW ARTIST OF THE YEAR
- LASMID
- DJ AZONTO
- CHIEF ONE
- PEREZ MUSIK
- EFIA ODO
- TSAQA
- EFE GRACE
- MISHASHA
- VANILLA
- NAUTIKAL
- ASAKAA BOYS
UNSUNG ACT OF THE YEAR
- KWAME DARLING
- K SMOOTH
- LENON
- RAYNA
- ESSI
- COOLBOI
- BRAZY
- K NICE
- LALI X LOLA
- ABBI IMA
- KWAME VYBZ
- MAAGA
- CHAYUTA
- SHUGA LORD
- KOJO KINN
MOST INFLUENTIAL EUROPE BASED ARTIST OF THE YEAR
- SERIOUS KLEIN
- KING IRRANGE
- REBBEL ASHES
- CORNELIUS ANNOR
- PRETTY PRINCE
- NATASHA KODUA (TASHA)
- GENESIS OWUSU
- MANU CROOKS
- DJ JOULEUS
- WILHELMINA
- ELIJAH THE WORSHIPPER
- JEAN FEIER
- SOULJA KELLY
- NANA FOFIE
- DAYVYBZ
- FRANK KEYS
EUROPE BASED SONG OF THE YEAR
- WHEN I SEE YOU – JEAN FEIER
- CHRISTMAS WISH – SOULJA KELLY
- BABA OLOGO – ELIJAH THE WORSHIPPER
- YOUR LOVE – WILHELMINA MUSIC FT KOBBY MANTEY
- ROLLOVER – DAYVYBZ
- SPECIAL – NANA FOFIE
- WINDBLOW – QUEENLET FT JIMMY D PSALMIST
- HELPLESS – FRANK KEYS
EUROPE BASED NIGERIAN ARTIST OF THE YEAR
- CHRIS OBEHI
- TOMMY KUTI
- THUG MONEY
- DEOLA OLAGUNJU
- EMEKA OKEREKE
- DIDI CHEEKA
- NGOZI SCHOMERS
- TRYNA ADEBOWALE
- COCO OLA KUNKLE
- BUKOLA ELEMIDE
- WINNE NGOZI
- FESTUS ODIASE
- TOPE AJAYI
- YINKA SHONIBARE
- CHINY EZIKE
EUROPE BASED FRANCOPHONE ARTIST OF THE YEAR
- QUENTIN GERARD JOHN MOSIMANN
- GOTTHARD
- MAUD ELKAMAKES
- SALVATORE ADAMO
- JOSEPHINE BAKER
- ALESSANDRO SAFINA
- POSY
- REYN
- SERGE GAINSBOURG
- CARLA BRUNI
MOST INFLUENTIAL UK BASED ARTIST OF THE YEAR
- BOLLIE
- GOLDKAY
- NSG
- EUGY
- BREE RUNWAY
- HEADIE ONE
- KOJO FUNDS
- JULS
- ABRA CADABRA
- FUSS OD
- DOLLY ESSENCE
UK BASED GOSPEL ARTIST OF THE YEAR
- CILLA
- AKUBLESS
- NANA AMANKWAH TIAH
- MINSTER KOFI NYARKO
- SAMUEL SEY
- YVONNE ASAMOAH-TAWIAH
- DANIEL APPIAH-ADU
- RUTH APPIAGYEI
- MCKENZIE ALICE
- ACHEAMPONG ALEX
UK BASED AFROBEATS ARTIST OF THE YEAR
- GOLDKAY
- KWAMZ
- BOLLIE
- WIZZY
- DRUMZ
- JULS
- NSG
- EUGY
- KOJO FUNDS
- MISTA SILVA