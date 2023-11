GhPage TV and Rashad nominated in the 14th Visa King RTP Awards – Full list of nominees

- Advertisement -

The highly anticipated 14th edition of the Radio and Television Personality (RTP) Awards is poised to honour outstanding achievements in the Ghanaian broadcasting industry.

Organizers have officially announced that the event is scheduled to take place on December 27, 2023, at the prestigious Accra International Conference Centre.

This year’s RTP Awards, sponsored by VISA King, promises to be a spectacular celebration of the talent and dedication displayed by individuals in the radio and television sector.



As the culmination of a year marked by remarkable contributions to the industry, the event aims to recognize and commend the efforts of broadcasters who have excelled in various categories.

Nominations for the 14th RTP Awards have been released, setting the stage for a competitive and spirited competition among the industry’s top personalities.

The categories encompass a diverse range, recognizing excellence in areas such as news anchoring, entertainment hosting, sports commentary, and more.

Ghpage TV was nominated for social media content creator of the Year alongside Ghanaweb TV, Pulse TV, Kofi TV, Kwadwo Sheldon TV, Sika Official TV, and Sammy Kay TV.

Rashad of Ghpage.com was also nominated for the Blogger of the Year category alongside Ameyaw Debrah, Nkonkonsa, Zionfelix, GH Hyper, Gh Kwaku, Attractive Mustapha, Kobby Kyei, Sika Official, GH Kwaku.

14TH VISA KING RTP AWARDS NOMINATION 2023

RTP PERSONALITY OF THE YEAR 2023

1. DR. RANDY ABBEY – METRO TV

2. STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK

3. BERNARD AVLE – CITI FM

4. NANA ABA ANAMOAH – STARR FM

5. ALFRED OCANSEY – TV3

6. ABEIKU AGGREY SANTANA – OKAY FM

7. SERWAA AMIHERE – GHONE TV

8. NANA AMA MCBROWN – ONUA TV

9. PATRICK OSEI AGYEMANG (SONGO) – ADOM TV

SOCIAL MEDIA/NEW MEDIA CATEGORIES 2023

SOCIAL MEDIA INFLUENCER OF THE YEAR 2023

1. SIKA OFFICIAL

2. ERKUAH OFFICIAL

3. KWADWO SHELDON

4. PRINCESS BURLAND

5. AFRONITAAA

6. ENDURANCE GRAND

7. AMA PAAL

8. ASANTEWAA

9. STAN BELOVED

10. GISELA AMPONSAH

11. WESLEY KESSE

12. WODEMAYA

13. DULCIE BOATENG

14. DR LIKEE (RAS NENE)

FACEBOOK INFLUENCER OF THE YEAR 2023

1. STAN BELOVED

2. DAVID GERMAIN

3. GH KWEKU

4. DELORIS FRIMPONG MANSO (DELAY)

5. TELL IT ALL

6. WENDY BOATEMAA OFORI

7. NANA DONKOR ARTHUR (NDA)

8. OFFICIAL DACOSTER

9. NAKEEYAT THE POET

10. NANA TEA

INSTAGRAM INFLUENCER OF THE YEAR 2023

1. ASANTEWAA

2. PRINCESS BURLAND

3. COOKIE

4. NADIA GYIMAH

5. WESLEY KESSE

6. FYNN BA

7. SO AFRICAN

8. AMA PAAL

9. AFRONITAAA

10. GISELA AMPONSAH

11. ERKUAH OFFICIAL

X (TWITTER) INFLUENCER OF THE YEAR 2023

1. ASIEDU MENDS

2. TAILOR MARIQUE

3. SNEAKER NYAME

4. SEYRAM

5. KALYJAY

6. PEARL BATISTA

7. SIKA OFFICIAL

8. OLELE SALVADOR

9. CHIDERAH DAVID

10. TATASCARITAS

TIKTOK INFLUENCER OF THE YEAR 2023

1. ENDURANCE GRAND

2. DEMZY BOYE

3. KOJO JUNIORR

4. WYSE

5. EMMA IFEANYI

6. AMAPOKUA MEMENDABA

7. KAYVERLI

8. OFFICIAL SENIORMAN LAYLA

9. AFRONITAAA

10. ERKUAH OFFICIAL

11. TRACY MENSAH

12. DANCEGOD LLOYD

YOUTUBE INFLUENCER OF THE YEAR 2023

1. WODEMAYA

2. SWEET ADJETEY

3. LIA KAT

4. JASMINE BOATENG

5. PRINCESS BURLAND

6. KWADWO SHELDON

7. JESSICA SAFORO

8. AFRONITAAA

9. MATHILDA AKATUGBA

10. GISELA AMPONSAH

SNAPCHAT INFLUENCER OF THE YEAR 2023

1. YANKEE HIMSELF

2. NANA MITCH

3. SIKA OFFICIAL

4. AMA PAAL

5. ERICA EMEFA

6. QUEENY

7. SARAH LAWSON

8. DULCIE BOATENG

SOCIAL MEDIA CONTENT CREATOR OF THE YEAR 2023

1. GHPAGE TV

2. GHANAWEB TV

3. PULSE TV

4. KOFI TV

5. KWADWO SHELDON TV

6. ZION FELIX TV

7. SIKA OFFICIAL

8. SAMMY KAY TV

9. AMEYAW DEBRAH TV

10. VIBES IN 5

11. DAILY VIBES

12. OFFICIAL DR LIKEE TV

BLOGGER OF THE YEAR 2023

1. AMEYAW DEBRAH – AMEYAWDEBRAH.COM

2. EUGENE OSAFO NKANSAH – NKONKONSA.COM

3. FELIX ADOMAKO MENSAH – ZIONFELIX.NET

4. RASHID KOJO EMMANUEL – GHPAGE.COM

5. ATTRACTIVE MUSTAPHA – ATTRACTIVEMUSTAPHA.COM

6. ISAAC AIDOO – GHKWAKU.COM

7. AUGUSTUS KORANTENG KYEI – KOBBYKYEINEWS.COM

8. SAMUEL KUMAH – SAMMYKAYMEDIA.COM

9. SIKA KWAKU DENNIS — SIKA OFFICIAL

10. STEPHEN ADOTEY MINGLE — GHHYPER1

MEDIA GROUP OF THE YEAR 2023

1. MULTIMEDIA GROUP

2. DESPITE MEDIA GROUP

3. ANGEL BROADCASTING NETWORK

4. EIB NETWORK

5. CLASS MEDIA GROUP

6. OMNI MEDIA

7. MEDIA GENERALE

8. IGNITE MEDIA GROUP

TV STATION OF THE YEAR 2023

1. TV3

2. UTV

3. ADOM TV

4. CITI TV

5. METRO TV

6. JOY PRIME TV

7. GHONE TV

DIGITAL TV CHANNEL OF THE YEAR 2023

1. ANGEL TV

2. TV XYZ

3. OYEREPA TV

4. KESSBEN TV

5. DGN TV

6. ANIDASO TV

7. MAX TV

8. RTV

9. CTV

11. 3MUSIC TV

12. 4SYTE TV

TV PROGRAM OF THE YEAR 2023

1. NEW DAY – TV3

2. GHANA TONIGHT – TV3

3. GHANA’S MOST BEAUTIFUL 2023 – TV3

4. UNITED SHOWBIZ – UTV

5. ADEKYE NSROMA – UTV

6. GOOD MORNING GHANA – METRO TV

7. GH TODAY – GHONE TV

8. VOICE FACTORY SEASON 5 – CITI TV

TV MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2023

1. BERLA MUNDI – TV3

2. SERWAA AMIHERE – GHONE TV

3. YAA KONAMAH – UTV

4. ROLAND WALKER – TV3

5. JAY FOLEY – 3MUSIC TV

6. COOKIE TEE – TV3

7. DR RANDY ABBEY – METRO TV

8. CAPTAIN SMART – ONUA TV

TELEVISION MORNING PROGRAM OF THE YEAR 2023

1. CULTURE DAILY – 3MUSIC TV

2. NEW DAY – TV3

3. GH TODAY – GHONE TV

4. MAX MORNING – MAX TV

5. ADEHYE NSROMA – UTV

6. GOOD MORNING GHANA – METRO TV

7. BREAKFAST DAILY – CITI TV

8. THE AM CLUB – MX24 TV

9. DWABREMU – CTV

TV SPORTS SHOW HOST OF THE YEAR 2023

1. PHILIP SITSOFE ATSRIM – MAX TV

2. PATRICK OSEI AGYEMANG (SONGO) – ADOM TV

3. OWIREKU AMPOFO – TV3

4. MICHAEL KOFI ODURO – METRO TV

5. VINCENT FORGGOR — GLOBE TV

6. ALFRED TAKYI MENSAH – ONUA TV

7. YAW AMPOFO ANKRAH – MAX TV

8. NATHANIEL ATTOH – JOY NEWS

TV SPORTS PROGRAM OF THE YEAR 2023

1. SPORTS STATION – TV3

2. ANGEL SPORTS LIVE – ANGEL TV

3. DGN SPORTS LIVE – DGN TV

4. METRO SPORTS – METRO TV

5. PREMIER LEAGUE PREVIEW SHOW – CITI TV

6. FIRE FOR FIRE – ADOM TV

7. PREMIER LEAGUE SHOW – MAX TV

8. GPL EXPRESS – TV3

TV FEMALE ENTERTAINMENT SHOW HOST OF THE YEAR 2023

1. MAAME SERWAA – ROYAL TV

2. AKUA AMOAKOWAA – ADOM TV

3. DELORIS FRIMPONG MANSO (DELAY) – TV3

4. DOREEN AVIO – JOY NEWS

5. MICHY – MOVEMENT TV

6. CRYSTAL ARYEH – TV3

7. NANA AMA MCBROWN – UTV TO ONUA TV

8. OFORIWAA OYO – MX24 TV

TV MALE ENTERTAINMENT SHOW HOST OF THE YEAR 2023

1. GIOVANI CALEB – TV3

2. ABEIKU AGGREY SANTANA — UTV

3. PRUDENT CAIQUO – DGN TV

4. KEN ADDO – TV3

5. JAY FOLEY – 3MUSIC TV

6. MR BONEZ – KESSBEN TV

7. AKROBETO – UTV

8. PAPA KUMASI – ROYAL TV

TV ENTERTAINMENT PROGRAM OF THE YEAR 2023

1. UNITED SHOWBIZ — UTV

2. ONUA SHOWTIME — ONUA TV

3. THE DELAY SHOW – TV3

4. THE PURPLE ROOM SHOW – ADOM TV

5. SHOWBIZ 360 – TV3

6. ATUU – UTV

7. CULTURE DAILY – 3MUSIC TV

8. REAL NEWS — UTV